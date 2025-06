Papa Leone XIV ai seminaristi | Abbiate un cuore mite e umile

Nel cuore di Roma, il Papa Leone XIV rivolge un messaggio che tocca le anime dei seminaristi: “Abbiate un cuore mite e umile”. In occasione del Giubileo dei seminaristi, giovani da tutto il mondo si sono radunati per attraversare la Porta Santa e ascoltare le parole di saggezza e speranza. Un invito a vivere con umiltà e purezza, valori fondamentali nel cammino spirituale. La loro fede, alimentata da questo momento unico, ci ispira a riflettere sul vero significato di servizio e devozione.

Il Giubileo dei seminaristi, da tutto il mondo sono arrivati a Roma per varcare la Porta Santa e ascoltare le parole del Papa.

Papa Leone XIV ai seminaristi: “No a mascheramenti e ipocrisie, serve maturità affettiva” - Papa Leone XIV invita i seminaristi a superare mascheramenti e ipocrisie, sottolineando l’importanza di una maturità affettiva autentica.

Il Papa ai seminaristi: con il cuore di Cristo, servitori di una Chiesa missionaria; Papa Leone XIV ai seminaristi: "No a mascheramenti e ipocrisie, serve maturità affettiva"; Leone XIV: "il seminario dovrebbe essere una scuola degli affetti".

Esorta i futuri preti ad ascoltare "il grido spesso silenzioso dei piccoli, dei poveri e degli oppressi" nonché "le recenti sfide dell'intelligenza"

Papa Leone ai seminaristi: la teologia non si chiuda in una torre d'avorio, ma ascolti soprattutto gli ultimi - Nella suggestiva cornice della Basilica di San Pietro, si è svolta questa mattina una profonda meditazione guidata da Papa Leone XIV in occasione del Giubileo dei seminaristi.