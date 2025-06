Paolo De Simone porta il Cilento a Buonissimi 2025

Paolo De Simone, patron di Modus Milano, trasforma il Cilento in protagonista a Buonissimi 2025, un evento che unisce gusto, territorio e solidarietà per combattere i tumori pediatrici. Con passione e impegno, porta in scena un’esperienza culinaria dedicata alla ricerca scientifica, dimostrando come buon cibo e solidarietà possano fare la differenza. È un gesto di speranza che unisce comunità e innovazione, perché insieme possiamo cambiare il futuro dei più piccoli.

Gusto, territorio e solidarietà insieme per la ricerca contro i tumori pediatrici. È stato Paolo De Simone, patron del brand Modus Milano, uno dei volti più rappresentativi della VII edizione di Buonissimi, l'evento di beneficenza a sostegno della ricerca scientifica della OPEN OdV Associazione.

