Paolo Crepet al Barton Park In scena ’Il reato di pensare’

Stasera alle 21, l’arena del Barton Park di Perugia accoglie uno degli intellettuali più stimati d’Italia: Paolo Crepet. Con il suo spettacolo “Il reato di pensare”, l’autore, psichiatra e sociologo, invita il pubblico a riflettere sui limiti e le libertà del nostro pensiero in un’epoca di grandi cambiamenti. Un appuntamento imperdibile nell’ambito della rassegna “L’Arena Festival”, che promette di emozionare e far riflettere profondamente.

Stasera alle 21 sul palcoscenico dell’arena del Barton Park di Perugia lo psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano Paolo Crepet va in scena con “ Il reato di pensare ”. L’appuntamento nell’ambito del filone estivo della stagione Tourné, realizzato in partnership con la Fondazione Barton e il PostModernissimo e inserito nella rassegna artistico-culturale “ L’Arena Festival ”. Paolo Crepet affronta in questo spettacolo infatti il delicato tema della libertà di pensiero, oggi sempre più limitata da schemi ideologici, autocensure e nuove forme di controllo invisibili. Attraverso una riflessione profonda, Crepet denuncia come il pensiero libero, l’immaginazione e la creatività siano messi in pericolo da un sistema che tende a frammentare, inibire e normalizzare le idee, riducendole a schegge insignificanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it