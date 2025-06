Paolini supera Fernandez con due tie break a Bad Homburg | l’italiana nervosa protesta con il giudice di linea

Jasmine Paolini apre con vittoria la sua avventura sull’erba a Bad Homburg, superando con grinta Fernandez in due tie break. Non sono mancate emozioni e tensioni, con l’italiana che ha dimostrato nervosismo e protesta nei momenti più caldi. Questa vittoria segna un passo importante nella stagione sulla superficie veloce, alimentando speranze e aspettative per i quarti di finale. La strada verso il trionfo è ancora lunga, ma Paolini è determinata a lasciare il segno.

Jasmine Paolini conquista la prima vittoria nella stagione sull'erba a Bad Homburg. Partita sofferta contro la canadese Leylah Fernandez, ma l'italiana approfitta della sua padronanza della superficie e conquista i quarti di finale.

