Paolini sta perdendo posizioni nel ranking WTA a Bad Homburg | i punti da difendere prima di Wimbledon

Buona la prima al WTA 500 di Bad Homburg per Jasmine Paolini, che emerge da una dura battaglia di oltre due ore e mezza battendo la canadese Leylah Fernandez con un duplice 7-6 e approdando ai quarti di finale dell’ultimo torneo in preparazione di Wimbledon 2025. Si tratta del primo successo stagionale sull’erba per la numero 1 d’Italia, che aveva perso nettamente al debutto sui prati di Berlino una settimana fa con la tunisina Ons Jabeur. La toscana, giĂ certa di essere quarta testa di serie al sorteggio dei Championships in base al ranking mondiale di lunedì 23 giugno, rischia però di presentarsi a Londra perdendo una o piĂą posizioni nella classifica WTA a causa dei 195 punti in scadenza lunedì prossimo (30 giugno) per la semifinale di Eastbourne 2024, quando fu sconfitta al terzo set da Daria Kasatkina. 🔗 Leggi su Oasport.it