Paolini-Fernandez | highlights Wta Bad Homburg

Jasmine Paolini si distingue al Bad Homburg Open, un torneo sull’erba che si prepara a consacrare i campioni in vista di Wimbledon. La talentuosa azzurra, affrontando la spietata Leylah Fernandez, ha dimostrato tutta la sua determinazione vincendo in due tie break: un risultato che la proietta ai quarti di finale, confermando il suo crescente splendore nel circuito WTA. Un passo avanti verso il grande palcoscenico del tennis internazionale!

Jasmine Paolini centra i quarti al Bad Homburg Open, in Germania, torneo sull'erba, uno degli ultimi appuntamenti prima di Wimbledon: l'azzurra ha sconfitto la canadese Leylah Fernandez, numero 29 del mondo e finalista allo US Open 2021, alla fine di due tie break (7-6 7-6).

