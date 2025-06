Paolini-Fernandez al Bad Homburg Open | orario precedenti e dove vederla

Preparati a vivere un match imperdibile: Jasmine Paolini, fresca di ritorno al numero 4 del ranking WTA, sfida la canadese Leylah Fernandez agli ottavi del Bad Homburg Open. Oggi, martedì 24 giugno, il confronto promette emozioni e adrenalina, con orari, precedenti e modalità di visione da non perdere. Scopri tutto quello che c’è da sapere su questa sfida cruciale verso Wimbledon e segui l’azione in diretta!

(Adnkronos) – Jasmine Paolini debutta al Bad Homburg Open. Oggi, martedì 24 giugno, l'azzurra affronta la canadese Leylah Fernandez agli ottavi di finale del torneo tedesco, dopo aver saltato il primo turno perchĂ© testa di serie numero 2 del torneo. La toscana, tornata numero 4 del ranking Wta, sarĂ una tappa fondamentale verso Wimbledon.

