Paola Egonu attaccata per il gesto all'avversaria cinese | Ma non sono una bulla Era pericoloso

L'episodio di Paola Egonu durante la partita Italia-Cina ha acceso un vivace dibattito. Attaccata per un gesto rivolto all’avversaria cinese, l’atleta si difende affermando di non essere una bulla, ma di aver agito per motivi di sicurezza. L’incidente, che ha suscitato polemiche, mette in luce quanto le emozioni possano esplodere sul campo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e analizzare il contesto di questa vicenda.

L'episodio che ha destato polemiche è avvenuto durante la partita di Nations League vinta dall'Italia contro la Cina. L'atteggiamento dell'opposto azzurro, ammonito dall'arbitro, non è piaciuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

