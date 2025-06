Panerai è già pronto a scendere in acqua con Luna Rossa

volta rappresenta un orgoglio per Panerai, simbolo di eccellenza e innovazione nautica. I nuovi orologi, tra stile e tecnologia all'avanguardia, sono pronti a sfidare le onde insieme alla squadra, rafforzando il legame tra passione orologiera e avventura marina. È il momento di scoprire come questi strumenti unici si preparano a conquistare le acque e gli appassionati di tutto il mondo.

Nonostante manchi ancora un pò all'inizio dell' America's Cup l'hype attorno alla grande competizione velica aumenta giorno dopo giorno. L'ultima notizia è legato a Panerai che ha annunciato non solo che sarà a fianco del team di Luna Rossa per la terza volta, ma che ha già pronti due nuovi modelli con i quali scenderà in acqua accanto al team capitanato da Max Sirena. Proseguire la partnership e affiancare il team Luna Rossa per la terza edizione consecutiva di America's Cup e? stata una scelta del tutto naturale, ha dichiarato in una nota per la stampa Emmanuel Perrin, CEO di Panerai dettata dai valori che rappresentano i nostri orologi: innovazione tecnologica, performance e spirito italiano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Panerai è già pronto a scendere in acqua con Luna Rossa

