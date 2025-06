Pandemonium Teatro | silent theatre e spettacoli per famiglie all’aperto

Scopri l'estate magica di Pandemonium Teatro con spettacoli all'aperto, burattini interattivi e il suggestivo Silent Theatre. I Cortili del Teatro continuano a incantare famiglie e appassionati fino a fine giugno, mentre il Teatro delle Meraviglie Estate animarĂ Alzano Lombardo con quattro appuntamenti serali. Non perdere l'occasione di vivere momenti indimenticabili tra teatro, magia e convivialitĂ : consulta il sito pandemoniumteatro.org per tutti gli aggiornamenti!

Proseguono I Cortili del Teatroazione ai burattini, allo spettacolo interattivo. Il programma continua fino a fine giugno per passare il testimone al calendariparte anche Il Teatro delle Meraviglie Estate al Teatro degli Storti di Alzano Lombardo. Anche qui una programmazione di 4 appuntamenti, ma di sabato, sempre alle 18:00. E poi, Libreria all?ria aperta e Silent Theatre Programmi e aggiornamenti sul sito pandemoniumteatro.org APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA: Giovedì 26 giugno, ore 18:00 Parco Generale Arturo Scattini, Bergamo SILENT THEATRE teatro in cuffia nel verde Istruzioni per mangiare fuori casa Racconti sul cibo e sul vino con Giulia Manzini (per giovani e adulti gratuito con prenotazione) Venerdì 27 giugno, ore 18:00 Foyer Teatro di Loreto (in caso di pioggia, Teatro di Loreto interno) I CORTILI DEL TEATRO Teatro del Vento: "L'avventura di Papera e Coniglio" Spettacolo di narrazione con oggetti Per famiglie e bambini da 2 anni (durata 45 min) Papera scappa dalla cucina del ristorante per non diventare arrosto, Coniglio trema all?dea di finire nel sugo con le patate e fugge volando su un aeroplano di pentole e coperchi: un divertente gioco in cui gli utensili da cucina si mischiano con splendidi pupazzi, catturando così anche l?ttenzione dei piccolissimi Info e prenotazioni: 035 235039 info@pandemoniumteatro.

