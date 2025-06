Panchine colorate nell’atrio comunale | omaggio di giovani e amministrazione a Metallo

Gallipoli rende omaggio a Donato Metallo con un gesto che commuove e unisce: due panchine colorate nell’atrio comunale, simbolo di memoria e speranza, frutto della collaborazione tra giovani e amministrazione. Un dono che invita a riflettere sul valore della comunità e dell’impegno civico, mantenendo vivo il ricordo di una figura amata e stimata. E così, l’arte del ricordo si trasforma in un invito a guardare avanti, con cuore e colore.

GALLIPOLI – Un doppio atto simbolico per non dimenticare. La città di Gallipoli celebra la memoria e l’impegno di Donato Metallo, venuto a mancare solo pochi mesi addietro, con un gesto semplice ma carico di significato: nell’atrio del Comune, in via Pavia, sono state inaugurate due panchine. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Panchine colorate nell’atrio comunale: omaggio di giovani e amministrazione a Metallo

