Pamela Petrarolo ricorda Non è la Rai il commento di Ambra | Nessuno sa quanto è stata dura

Pamela Petrarolo, protagonista indimenticabile di "Non è la Rai," ricorda con nostalgia e orgoglio quegli anni memorabili. Il 30 giugno 1995 segnò la fine di un'epoca, ma il ricordo e l'impatto di quell'esperienza restano vivi nel cuore di tanti. Ambra, tra le sue compagne, commenta: “Nessuno sa quanto quella stagione sia stata dura, ma è stata anche una straordinaria occasione di crescita e amicizia.”

Il 30 giugno 1995 andava in onda l'ultima puntata di Non è la Rai, programma di Canale 5 che per quattro edizioni aveva intrattenuto gli telespettatori dell'epoca rendendo protagoniste decine di ragazze adolescenti. In vista dell'anniversario, Pamela Petrarolo, divenuta popolare proprio grazie. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Pamela Petrarolo ricorda Non è la Rai, il commento di Ambra: "Nessuno sa quanto è stata dura"

In questa notizia si parla di: pamela - petrarolo - ricorda - commento

Mister Movie | Pamela Petrarolo: Sogno Tale e Quale Show e Verità sul Grande Fratello - Pamela Petrarolo si apre in un'intervista esclusiva, esprimendo il suo desiderio di partecipare a Tale e Quale Show e condividendo verità inaspettate sui suoi ex coinquilini del Grande Fratello.

Pamela Petrarolo, la notizia choc sul fratello Manuel scomparso da 2 anni. Cosa è successo Vai su Facebook

Pamela Petrarolo ricorda Non è la Rai, il commento di Ambra: Nessuno sa quanto è stata dura; Scintille tra Le Monsè e Pamela Petrarolo - Grande Fratello Video; Federica Petagna e le ciabatte del GF vendute a 5 euro: “Erano marce”, poi prende in giro Zeudi e i tatuaggi.

Il fratello di Pamela Petrarolo ai domiciliari, era sparito da due anni: «Se ha sbagliato paghi» - Dall'altra sono scioccata, e insieme a me i miei genitori, per la vicenda in cui mio fratello è rimasto coinvolto». Da ilmattino.it

Pamela Petrarolo sul fratello (sparito da due anni) ai domiciliari: «Almeno sappiamo dov'è, se ha sbagliato paghi» - Dall'altra sono scioccata, e insieme a me i miei genitori, per la vicenda in cui mio fratello è rimasto coinvolto». Scrive ilmessaggero.it