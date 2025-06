Pamela Petrarolo lancia un appello al fratello Manuel

Pamela Petrarolo torna a emozionare il pubblico di La Volta Buona, svelando un appello toccante al fratello Manuel, ritrovato dopo due anni di mistero. La sua testimonianza apre una finestra sulla forza dei legami familiari e sull’importanza di non perdere mai la speranza. Ma cosa ha detto Pamela? Scopriamo insieme come si è svolto questo emozionante momento.

Pamela Petrarolo è stata nuovamente ospite questo pomeriggio a La Volta Buona, nel programma condotto da Caterina Balivo. Dopo il ritrovamento del fratello, Pamela è tornato nuovamente a parlare di Manuel che è stato ritrovato lo scorso 19 giugno. Per due anni si erano smarrite le tracce di Manuel Petrarolo, ma come ha raccontato la showgirl, il fratello è vivo e si trova agli arresti domiciliari.

Una notizia sconvolgente scuote il mondo dello spettacolo e della cronaca: Pamela Petrarolo ha rivelato l'ultima drammatica novità sul fratello Manuel, scomparso da due anni senza lasciare tracce.

