Pallanuoto la Polisportiva Riccione sogna la serie C | vinta gara1 ora match decisivo allo Stadio del nuoto

La Polisportiva Riccione sogna in grande, puntando alla tanto desiderata Serie C di pallanuoto. Dopo una vittoria emozionante e combattuta contro il San Severino, la squadra si prepara al match decisivo allo Stadio del Nuoto. La passione e la determinazione dei riccionesi sono alle stelle: un passo fondamentale verso il traguardo finale. La sfida è tra loro e il destino, e il futuro si scrive ora, con ogni bracciata verso la gloria.

Una vittoria sofferta ma ricca di emozioni quella della squadra di pallanuoto di Polisportiva Riccione, sabato scorso con il San Severino per la gara 1 in vista della serie C. Alla fine i riccionesi hanno la meglio con 9 punti su 8 (parziali: 0-2 3-3 3-1 2-3). "È stata una vera finale.

