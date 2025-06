Palio il gran finale | c’è la sfida del Maglio

Il Palio il Gran Finale si accende di emozioni e tradizioni: oggi, tra le celebrazioni per San Giovanni Battista e la Sfida del Maglio, la città si unisce in un giorno di fede e festa. Le sante messe e la concelebrazione presieduta da Sua Eccellenza Armando Trasarti riflettono l'anima profonda di questa giornata solenne, culminando in un momento di grande coinvolgimento comunitario. E mentre il canto liturgico riempie l'aria, la città si prepara a scrivere l'ultimo capitolo di questa storica manifestazione.

Si chiude oggi il Palio con le celebrazioni per la festa del patrono San Giovanni Battista. Il calendario religioso si abbina a quello civile in una giornata tanto solenne per la città. Le sante messe nella cattedrale di San Venanzio Martire stamattina alle 9.30 e alle 11.15 e alle 18 concelebrazione eucaristica presieduta da sua eccellenza Armando Trasarti, vescovo emerito della Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. Il canto liturgico sarà animato dal gruppo corale Santa Cecilia di Fabriano, cappella musicale della basilica. Al termine ci sarà la processione partendo da largo Bartolo da Sassoferrato passando per piazza del Comune, via Balbo, via Mamiani, via Leopardi e piazza papa Giovanni Paolo II.