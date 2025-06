Palio del 2 luglio a Siena scattano i divieti in attesa della carriera

A partire dal 18 giugno, Siena si prepara ad accogliere il grande evento del Palio del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano. Per garantire la sicurezza e il rispetto delle tradizioni, sono stati introdotti divieti di circolazione e norme temporanee nel centro storico. Scopri tutte le disposizioni e preparati a vivere questa emozionante festa, perché conoscere le regole è il primo passo per assaporare appieno lo spirito unico di questo appuntamento iconico.

SIENA – È stata pubblicata, a firma del comandante della polizia locale Alessandro Rossi, l’ordinanza relativa alle norme temporanee in materia di circolazione veicolare e pedonale nel c entro s torico in occasione del Palio del 2 luglio dedicato alla Madonna di Provenzano. Tutte le norme sono consultabili sull’albo pretorio del Comune di Siena, sul portale dell’amministrazione comunale e su Siena Comunica. “A partire dal giorno 18 giugno – si legge – inizieranno i preparativi con l’allestimento delle specifiche strutture nella piazza del Campo e in alcune aree limitrofe” e “nei giorni 27, 28 e 29 giugno devono essere trasportati all’interno della Z tl, piazza del Mercato, i cavalli partecipanti rispettivamente alle prove di addestramento e alla tratta”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it