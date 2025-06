palazzetto dello sport di caserta i chiarimenti della provincia

Alla luce delle recenti dichiarazioni del presidente della Juvecaserta sul PalaPiccolo, la Provincia di Caserta desidera fare chiarezza e condividere alcuni dettagli fondamentali. Con un investimento di circa 1.900.000 euro, di cui 400.000 a carico della Provincia, sono stati realizzati interventi significativi per migliorare questa struttura. I lavori hanno permesso un importante aumento della sicurezza e funzionalità dell'impianto, garantendo uno spazio all’altezza delle aspettative sportive e della comunità .

Alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate dal presidente della Juvecaserta in merito all'utilizzo del PalaPiccolo, la Provincia di Caserta ritiene opportuno fornire alcune precisazioni. Il palazzetto dello sport è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione per un importo complessivo di circa 1.900.000 euro, di cui 400.000 a carico del bilancio provinciale. I lavori hanno consentito l'aumento della capienza a 2.100 posti e l'omologazione dell'impianto per ospitare gare di Serie A1 femminile e Serie A2 maschile. I costi di gestione dell'intera struttura, nel periodo settembre-giugno – corrispondente alla stagione agonistica – ammontano a circa 100mila euro.