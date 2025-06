Palascherma taglio del nastro olimpico

Il taglio del nastro olimpico al Palascherma è un evento che si presenta come un vero e proprio varo, degno di una nave ammiraglia. Domani alle 17.30, tra madrina con cappellino e bottiglia di champagne, verrà inaugurata la “fabbrica di campioni” appena completata in Via delle Nazioni. Un momento di celebrazione, tradizione e passaggio di testimone tra autorità, sportivi e leggende della scherma, pronti a scrivere un nuovo capitolo di gloria.

Fosse stata una nave avrebbe sicuramente i connotati dell'Ammiraglia (taglio del nastro, madrina con cappellino e bottiglia di champagne domani pomeriggio alle 17.30). A 'varare' l' Amerigo Vespucci della scherma, la fabbrica di campioni appena finita di costruire in Via delle Nazioni saranno, secondo tradizione, politici, dirigenti sportivi, autorità e infine (infine?!?') loro, le 'vecchie' (riferito solo agli anni delle vittorie) campionesse olimpioniche mai abbastanza conclamante e celebrate Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca. "Tutto pronto, ci siamo – conferma comprensibilmente soddisfatto il vice sindaco assessore allo sport Samuele Animali – mancano solo pochi dettagli, finite le pulizie dei locali, si stanno ultimando i traslochi a breve inizieranno i lavori per adeguare alle nuove esigenze la palestra di Via Solazzi".

