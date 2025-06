Palaia bimbo di 4 anni cade da una sedia | ricoverato in codice rosso

Un incidente che scuote Palaia: un bambino di soli 4 anni ha subito una caduta da una sedia, riportando un grave trauma cranico e vomito. Trasportato d’urgenza in codice rosso, il suo destino è ancora appeso a un filo di speranza. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per assicurargli le cure necessarie e fare luce su quanto accaduto.

Palaia (Pisa), 24 giugno 2025 - Un bambino di 4 anni è caduto da una sedia nella serata di ieri, 23 giugno, riportando un trauma cranico e accusando vomito. L'incidente è avvenuto in un'abitazione privata nel comune di Palaia, in provincia di Pisa. I familiari, allarmati, hanno deciso di trasportarlo in auto verso il pronto soccorso. Durante il tragitto è stato organizzato un incontro con l'ambulanza di Peccioli, che ha preso in carico il piccolo e lo ha condotto al pronto soccorso di Pisa per accertamenti. All'arrivo dei soccorritori il bambino era cosciente e con parametri vitali nella norma. 🔗 Leggi su Lanazione.it