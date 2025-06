Paiva è stato assunto dal Botafogo grazie a Transfermarkt (New York Times).

Il calcio, si sa, è fatto di sorprese e colpi di scena. Renato Paiva, l’allenatore portoghese tornato sotto i riflettori grazie a transfermarkt e al New York Times, ha dimostrato che la passione può superare anche le sfide più ardue. La vittoria del Botafogo contro il Psg al Rose Bowl, suggellata da un bacio doppio sulle guance e da un gesto teatrale di John Textor, segna forse un nuovo capitolo nella sua carriera. Ma come si concluderà questa storia?

Il bacio doppio sulle guance. John Textor, l’americano con la passione per la multi-proprietà calcistica ha ha celebrato così Renato Paiva dopo la vittoria del Botafogo sul Psg al Rose Bowl. Un gesto teatrale per una parziale redenzione: Paiva aveva ignorato il vangelo offensivo del suo boss per schierare un 11 compatto, basso, difensivo. E aveva vinto. “Mi ucciderai”, aveva detto Paiva al suo presidente presentandogli il piano partita. Ma poi l’ha steso, il piano. E ha steso anche il Psg. E’ stata una delle storie di questo Mondiale per Club, finora. Il tecnico portoghese ha sparato la sua sentenza in conferenza stampa: “Il cimitero del calcio è pieno di favoriti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it