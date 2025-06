Pagelle TV della Settimana n25 2025

Scopri le pagelle TV della settimana n.25/2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di serialità e novità televisive. Questa settimana, Milo Infante conquista la prima serata con il suo innovativo esperimento alle 14, dimostrando ancora una volta la forte fidelizzazione del pubblico. Un traguardo che conferma come, anche in autunno, la qualità e l’audacia possano premiare. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla stagione televisiva appena conclusa.

9 Ore 14 Sera. Milo Infante porta Ore 14 in prima serata e l’esperimento funziona confermando l’estrema fidelizzazione del pubblico. Promozione nella più impervia stagionale autunnale guadagnata. Pagelle TV della Settimana n.252025 Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Pagelle TV della Settimana n.25/2025

In questa notizia si parla di: pagelle - settimana - davide - first

Pagelle TV della Settimana n. 22/2025 - La ventinovesima edizione di "Uomini e Donne" si chiude con un clamoroso successo in prime time, toccando il 17.

Eurovision 2025 seconda semifinale: le pagelle alle esibizioni; Le pagelle del weekend estero: Rabiot dà l'esempio (10), disastro Tottenham (4); Pagelle nuovi singoli 11 aprile 2025: Cremonini ed Elisa superlativi.

Pagelle TV della settimana n.24/2025 - Pagelle Tv della settimana dal 9 al 15 giugno 2025. Segnala davidemaggio.it

Pagelle vip della settimana: Belen in clinica, i 150 euro di Chiara Ferragni, Will Smith e Jada Pinkett bugiardi, Angelica Bove commuove - La Ferragni chiede ai propri follower di spendere 150 euro nel suo nuovo negozio a Roma per poterla incontrare. ilmessaggero.it scrive