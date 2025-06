Pagelle Italia-Turchia 76-74 basket femminile | Cubaj trascinatrice Zandalasini non trema grande prova di gruppo E che Keys!

Una notte mozzafiato al Pireo, dove l’Italia di basket femminile ha scritto una pagina storica: semifinale europea dopo trent’anni. Una squadra unita e determinata, capace di affrontare ogni ostacolo con grinta e cuore. Tra le protagoniste, Jasmine Keys si distingue con una prestazione da 7, rischiando e non lasciandosi intimidire, mentre Cubaj si conferma trascinatrice. È stata una vittoria di squadra, una serata indimenticabile che ci ricorderà sempre quanto il basket italiano possa brillare.

Una notte bellissima, quella del Pireo: l’Italia è in semifinale europea, trent’anni dopo l’ultima volta. Una squadra, quella di Andrea Capobianco, davvero in grado di superare ogni ostacolo in una notte di una difficoltà immensa a tratti, ma alla fine straordinaria e nella quale ha portato dalla propria parte il pubblico greco, sorpreso a cantare “Italia, Italia” più di una volta. LE PAGELLE DI ITALIA-TURCHIA. Jasmine Keys, 7: rischia di sporcare la propria prova con l’ultima rimessa che finisce dall’altra parte del campo nell’ultimo quarto, ma per larga misura è tra le più importanti in attacco come in difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it