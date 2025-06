paesaggio che cambia tra luci e ombre

Nel cuore di un quartiere vibrante, il paesaggio si trasforma tra luci e ombre, raccontando storie di resilienza e socialità. Qui convivono negozi di vicinato e attività comunitarie, creando un senso di appartenenza. Tuttavia, l’armonia viene disturbata dai rumori notturni e dagli schiamazzi dei giovani, che, ascoltando musica a tutto volume, mettono alla prova la tranquillità di questa zona. Un equilibrio fragile da preservare per il benessere di tutti.

Si tratta di un quartiere che non ha grosse problematiche, dove resistono anche negozi di vicinato e ci sono attività aggregative. Segnaliamo, come nota negativa, gli schiamazzi e il rumore provocato dai giovani che si radunano in piena notte nelle aree verdi. Ascoltano la musica a tutto volume, senza rispettare le persone che abitano lì".