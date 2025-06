Padova scoperto garage della droga all’Arcella | dentro 5 chili di hashish e 200 grammi di cocaina

Un importante blitz a Padova ha portato alla scoperta di un vasto deposito di droga nell'Arcella, con 5 chili di hashish e 200 grammi di cocaina sequestrati. Un quarantenne tunisino è stato arrestato, segnando un passo decisivo nella lotta allo spaccio. Questa operazione dimostra come le forze dell’ordine siano sempre vigili nel contrastare il traffico illecito, garantendo una città più sicura per tutti.

Un quarantenne tunisino è stato arrestato a Padova per spaccio di droga. Sequestrati 5 chili di hashish e 200 grammi di cocaina.

