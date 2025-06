Padova Marathon 2026 | già aperte le iscrizioni sconti per i più veloci

annuncia l'apertura delle iscrizioni, con vantaggi esclusivi per i più veloci. La città si prepara ad accogliere migliaia di runner, appassionati e professionisti, pronti a sfidarsi su un percorso che promette emozioni e record. Non perdere l’occasione di esserci: la Padova Marathon 2026 sta già scrivendo il suo capitolo di leggenda. Vuoi essere tra i protagonisti di questa avventura? Iscriviti ora e corri verso il futuro!

Il colpo di starter arriva con dieci mesi d'anticipo. Padova è pronta a correre con largo anticipo. Non è un modo di dire: la Padova Marathon 2026 è già in movimento, con data ufficiale fissata – agenda alla mano – per domenica 26 aprile. La notizia arriva direttamente da Assindustria Sport, che.

