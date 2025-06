Padel azzurri e big mondiali in campo a Palermo fino al 29 giugno

Palermo si trasforma nel palcoscenico mondiale del padel, ospitando i grandi campioni azzurri e le star internazionali fino al 29 giugno. La Fip Silver Mediolanum Padel Cup, seconda tappa della prestigiosa tournée, coinvolge appassionati e professionisti in un evento ricco di adrenalina, con un montepremi di 20mila euro e punti preziosi per il ranking mondiale. Un’occasione imperdibile per vivere l’emozione di uno sport in crescita, che promette di sorprendere ancora di più.

Roma, 24 giu. (askanews) – Palermo accende i riflettori sul Fip Silver Mediolanum Padel Cup, seconda tappa della tournée internazionale che fa parte del circuito professionistico Cupra Fip Tour. L’evento, in programma fino al 29 giugno al Country Time Club di Mondello, metterà in palio – ricorda una nota – 20mila euro di montepremi e punti per il ranking mondiale della Federazione Internazionale Padel. A rendere spettacolare il tabellone maschile e femminile saranno 25 atleti della top 100, tra cui 10 top 50. In campo nomi di spicco come l’argentino Maxi Sanchez, ex n.1 del mondo e campione mondiale 2021, lo spagnolo Alex ‘Captain America’ Ruiz, attualmente n. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: padel - palermo - giugno - azzurri

Nasce l'ATV Legends Open: i simboli azzurri del tennis in campo il 7 e l'8 giugno - Nato per celebrare la storica tradizione del tennis italiano, l'ATV Legends Open si terrà il 7 e l'8 giugno 2025 al circolo Antico Tiro a Volo di Roma.

Padel, azzurri e big mondiali in campo a Palermo fino al 29 giugno; Al Country c'è la Mediolanum Padel Cup: sui campi di Mondello anche l'ex portiere Dida; Dai top player Garcia-Barahona al derby tricolore con vista sull’azzurro: che show a Villa Pamphili!.

Padel, azzurri e big mondiali in campo a Palermo fino al 29 giugno - Palermo accende i riflettori sul Fip Silver Mediolanum Padel Cup, seconda tappa della tournée internazionale che fa ... Segnala sport.tiscali.it

Al Country c'è la Mediolanum Padel Cup: sui campi di Mondello anche l'ex portiere Dida - Dopo la prima tappa romana, con un’incredibile partecipazione di pubblico e la vittoria della coppia spagnola top 30 mondiale Barahona- Si legge su palermotoday.it