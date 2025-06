Pablo Trincia | era necessario raccontare la storia di Denis Bergamini

Il mistero avvolge ancora oggi la tragica scomparsa di Denis Bergamini, un caso che ha segnato la cronaca italiana per oltre tre decenni. La nuova docuserie Sky Original, "Il cono d'ombra", propone un approfondimento senza precedenti, portando alla luce dettagli sconosciuti e riflettendo sulla necessità di fare giustizia. L’umanità di Bergamini e le ombre che lo circondano ci invitano a non dimenticare mai.

Roma, 24 giu. (askanews) - Uno dei casi più controversi di cronaca italiana rimasto insoluto per oltre 30 anni viene ora approfondito in tv nella docuserie Sky Original "Il cono d'ombra. La storia di Denis Bergamini - La serie" in onda il 27 e 28 giugno su Sky (Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries, Sky Sport) e in streaming su NOW. Il 18 novembre del 1989 il calciatore 27enne del Cosenza Calcio venne trovato morto sull'asfalto della Statale Jonica 106. Un suicidio si disse inizialmente, come ha sempre sostenuto la fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, secondo cui si era lanciato sotto un camion. 🔗 Leggi su Quotidiano.net