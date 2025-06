Ostiamare juniores campioni De Rossi | Dobbiamo essere un sostegno per Roma e Lazio | VIDEO CMIT

L’Ostiamare Juniores ha scritto una pagina indimenticabile della sua storia, conquistando il campionato e ricevendo un prestigioso riconoscimento in Campidoglio. Il presidente Daniele De Rossi, primo da inizio mandato, celebra questa vittoria come esempio di passione e dedizione per il calcio romano. È fondamentale supportare le nostre squadre, protagoniste di grandi traguardi, perché rappresentano il cuore pulsante dello sport cittadino. Siamo con voi, Roma e Lazio!

Il presidente della storica società dell’Anco Marzio premiata in Campidoglio per la vittoria del campionato: le parole del presidente Riconoscimento importante per Daniele De Rossi, il primo da presidente dell’ Ostiamare. I suoi ragazzi hanno infatti vinto il campionato Juniores e oggi sono stati premiati in Campidoglio nella Sala delle Bandiere, alla presenza del presidente del X Municipio Falconi, la presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli, il sindaco Gualtieri e l’assessore Sport e Grandi Eventi Alessandro Onorato. Ostiamare juniores campioni, De Rossi: “Dobbiamo essere un sostegno per Roma e Lazio” – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ostiamare juniores campioni, De Rossi: “Dobbiamo essere un sostegno per Roma e Lazio” | VIDEO CM.IT

In questa notizia si parla di: ostiamare - juniores - rossi - campioni

Cairo: "25 anni traguardo importante. Rossi e Pellegrini due campioni del nostro sport" - Celebrare 25 anni di Sportweek significa rendere omaggio a un mondo di passione, successi e protagonisti indimenticabili.

CAMPIONI D'ITALIA Under 19 Serie D A.S. Ostiamare Lido Calcio srl Vai su Facebook

Ostiamare juniores campioni, De Rossi: Dobbiamo essere un sostegno per Roma e Lazio | VIDEO CM.IT; Ostiamare U19 campione d’Italia, premiazione in Campidoglio: De Rossi e i ragazzi da Gualtieri; De Rossi, che emozione: l'Ostiamare vince il suo primo scudetto juniores. La reazione in tribuna.

Ostiamare juniores campioni, De Rossi: “Dobbiamo essere un sostegno per Roma e Lazio” – Calciomercato.it - De Rossi e le sue dichiarazioni da presidente dell'Ostia Mare. Come scrive calciomercato.it

L'Ostiamare U19 in Campidoglio, De Rossi: "Puntiamo a portare qualcosa al calcio italiano" - L'ex tecnico della Roma: "Questi risultati ci mettono in risalto ma il percorso è quello che ci aspettavamo, siamo contenti e questa è la ciliegina sulla torta" ... ilromanista.eu scrive