Osservare il cambiamento facilitare lo sviluppo | l’impegno di Credit-One in Calabria

Nei giorni scorsi la Calabria è stata teatro di tre importanti appuntamenti dedicati al mondo imprenditoriale, alla finanza e allo sviluppo del territorio, ai quali Credit-One S.p.A. ha partecipato da protagonista. Questi eventi – dichiara Giacomo Curigliano, Amministratore Unico – Credit-One S.p.A. – diversi per tema ma uniti dal filo conduttore del cambiamento – hanno offerto l’occasione di ribadire la nostra visione strategica: il mediatore creditizio come ponte tra imprese, istituzioni e banche, in un periodo di grandi trasformazioni. Di seguito ripercorriamo le tappe salienti di questa settimana calabrese, che ha visto Credit-One in ascolto dei territori e in azione al fianco delle imprese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it