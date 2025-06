Osimhen Juve c’è un nuovo rilancio | proposta monstre al bomber nigeriano da parte di quel club! Cosa può succedere nelle prossime settimane

Il calciomercato si infiamma ancora di più: l'ultimo rilancio dell’Al-Hilal per Victor Osimhen, con un’offerta monstre da 40 milioni di euro all’anno, sta scuotendo il panorama calcistico. La volontà del Napoli di trattenere il bomber nigeriano si scontra con l’appeal dei club arabi, pronti a mettere sul piatto una proposta irrinunciabile. Cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane? La guerra delle offerte potrebbe sconvolgere le strategie di mercato di tutte le big europee.

Osimhen Juve, c'è un nuovo rilancio: proposta monstre al centravanti. Cosa succede: tutti gli aggiornamenti di calciomercato sull'attaccante del Napoli. Come rivelato da Orazio Accomando di DAZN, c'è stato un nuovo rilancio dell' Al-Hilal per Victor Osimhen. Proposto un triennale a 40 milioni di euro a stagione con opzione per l'anno successivo. Gli arabi difficilmente miglioreranno questa proposta. Forte la volontà di Inzaghi di avere Osimhen. Tra gli intermediari anche Federico Pastorello. La Juve, dal canto suo, rimane sullo sfondo.

