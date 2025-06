Osimhen doppio ultimatum | la Juventus è tagliata fuori

Victor Osimhen si trova al centro di un doppio ultimatum: la Juventus, protagonista di una stagione intensa, rischia di essere tagliata fuori dalla corsa al centravanti. Dopo un'estate ricca di voci e trattative, il futuro dell'attaccante nigeriano sembrerebbe ormai delinearsi, ma le ultime novità potrebbero cambiare tutto. La sfida tra club e giocatore raggiunge il suo apice, e il prossimo movimento potrebbe riscrivere le carte in tavola.

Il club torinese incassa una brutta notizia nella corsa al centravanti: le ultime sulla sua prossima squadra Come la scorsa estate, anche quest’anno uno dei nomi più caldi del calciomercato sarà sicuramente Victor Osimhen. Il valore dell’attaccante nigeriano non si discute, lo ha confermato anche negli ultimi mesi al Galatasaray. Ma ora, si avvicina il momento della resa dei conti, per sciogliere in maniera definitiva il rebus che lo riguarda. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Per tutta la scorsa estate, il Napoli ha sperato in una cessione remunerativa che non si è poi verificata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it