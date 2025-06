Osce Zoffili interviene all’Onu alla riunione Inlod contro le droghe sintetiche

In un momento cruciale per la lotta alle droghe sintetiche, Eugenio Zoffili, rappresentante speciale dell’OSCE, ha preso la parola alla storica riunione ONU a Vienna. Con passione e determinazione, ha sottolineato l’importanza di un fronte unito internazionale contro questa minaccia crescente. La sua voce si è fatta portavoce di un impegno condiviso per proteggere le future generazioni. La sfida è grande, ma insieme possiamo fare la differenza.

ROMA – "Oggi, in qualità di rappresentante speciale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE per la lotta alla criminalità organizzata, ho avuto l'onore di rappresentare l'Organizzazione alla prima riunione globale della Rete Internazionale per la Legislazione sulle Droghe (INLOD) delle Nazioni Unite che si è tenuta presso la sede dell'Onu a Vienna". Così il deputato Eugenio Zoffili, Presidente della Delegazione italiana e Rappresentante speciale per la lotta alla criminalità organizzata dell'Assemblea parlamentare OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. "Il mio intervento – ha proseguito – durante la sessione dedicata al ruolo dei Parlamenti contro le droghe sintetiche, mi ha consentito di ribadire la necessità di un'azione condivisa e tempestiva contro una minaccia che evolve con preoccupante velocità e pericolosità.

