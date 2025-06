Orrore al distributore di benzina | anziano si avvicina all’erogatore poi il gesto choc

Una scena sconvolgente ha scosso la calma di Montebelluna, quando un anziano di 70 anni si è avvicinato al distributore di benzina e ha compiuto un gesto incredibile, lasciando tutti senza parole. La sua azione, immortalata dalle telecamere di sorveglianza, ha suscitato sconcerto e curiosità tra i cittadini. Cos’è successo esattamente? E quali sono le conseguenze di questo episodio inatteso? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha fatto discutere la comunità locale.

Una scena grottesca e fuori dall’ordinario ha animato una tranquilla domenica pomeriggio a Montebelluna, in provincia di Treviso. Il protagonista, un uomo di 70 anni, si è lasciato andare a un gesto tanto impulsivo quanto assurdo, diventando involontario attore di un episodio che ha fatto rapidamente il giro della comunità locale. Il suo gesto, infatti, è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza di una stazione di servizio automatica ed è finito sotto gli occhi di numerosi testimoni. Tutto è iniziato con un errore banale, ma sufficiente a innescare una reazione spropositata. L’anziano aveva inserito una banconota nella colonnina self service della stazione Galoil, situata lungo via Feltrina Centro, convinto di poter procedere con il rifornimento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

