Orogel sfida per lo sviluppo | Innovazione e sostenibilità

Orogel si prepara a lanciare una sfida ambiziosa: promuovere sviluppo, innovazione e sostenibilità nel settore agroalimentare. Bruno Piraccini, presidente dell’azienda, al Festival Agrofutura, approfondirà il ruolo cruciale di questo comparto in un’epoca di trasformazioni epocali, tra intelligenza artificiale e nuove professioni. La domanda è: come può il settore agroalimentare guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato?

Bruno Piraccini, presidente di Orogel, al Festival Agrofutura parlerà dell’importanza del settore agroalimentare. Ci anticipa qualcosa? "Il settore agroalimentare è un settore determinante nel mondo e nel nostro paese. E’ evidente che siamo in un momento di grande trasformazione, pensiamo solo all’impatto dell’ intelligenza artificiale, nascono nuove occupazioni e ciò porta tante persone a investire le loro energie in professioni emergenti, allontanandosi dal settore alimentare e dal mondo agricolo". Quali sono i timori per il futuro? "Non possiamo parlare di timori concreti, ma c’è il rischio per un futuro (non prossimo) di andare incontro a una carenza del prodotto alimentare, dovuta ad un aumento della popolazione e del cambiamento climatico ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it