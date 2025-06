Ordine Ingegneri Napoli | Dubbi sul voto online ma nessuna preclusione parla il presidente

L’Ordine degli Ingegneri di Napoli si prepara a rinnovare il suo sistema di voto online, con ancora qualche incertezza sulle modalità definitive. Gennaro Annunziata, presidente dell’ente, rassicura: “Nessuna preclusione, solo attesa della sentenza del Tar.” La trasparenza e l’innovazione sono al centro di questa svolta, che promette di coinvolgere sempre di più i professionisti. La decisione finale arriverà entro l’estate, ma intanto il futuro è già in evoluzione.

Gennaro Annunziata, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, a Fanpage.it: "Sulla modalità di voto deciderà il Consiglio entro l'estate. Ma aspettiamo la sentenza del Tar". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ordine - ingegneri - napoli - voto

Caos all’ordine degli ingegneri di Napoli, in mille chiedono il voto online: c’è la petizione - In un’epoca di innovazione e partecipazione digitale, oltre mille ingegneri napoletani hanno firmato una petizione per introdurre il voto online nelle assemblee dell’Ordine.

Petizione firmata da oltre mille ingegneri per introdurre il voto online nelle assemblee dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli: “Serve la massima partecipazione e si risparmia” Vai su Facebook

Ordine Ingegneri Napoli: “Dubbi sul voto online, ma nessuna preclusione” parla il presidente; Gli ingegneri napoletani chiedono il voto online; Caos all’ordine degli ingegneri di Napoli, in mille chiedono il voto online: c’è la petizione.

Ordine Ingegneri Napoli: “Dubbi sul voto online, ma nessuna preclusione” parla il presidente - Gennaro Annunziata, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, a Fanpage. Lo riporta fanpage.it

Caos all’ordine degli ingegneri di Napoli, in mille chiedono il voto online: c’è la petizione - Petizione firmata da oltre mille ingegneri per introdurre il voto online nelle assemblee dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli: "Serve la massima ... Riporta fanpage.it