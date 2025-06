ordigno bellico nel cantiere del teatro la rimozione fissata a settembre

A Empoli, l’incognita dell’ordigno bellico nel cantiere del nuovo teatro Il Ferruccio si risolverà a settembre, dopo un’attenta e complessa bonifica. La strada è ancora lunga, ma le autorità sono al lavoro con impegno e professionalità per garantire la sicurezza di tutti. La pazienza sarà la nostra alleata fino al giorno in cui il cantiere potrà finalmente proseguire senza rischi, mettendo fine a questa intricata vicenda.

Empoli, 24 giugno 2025 – Sarà necessario pazientare fino a settembre per vedere risolta la ’faccenda’ bomba. La bonifica – complessa e delicata – dell’ ordigno bellico riaffiorato dalla terra nel cantiere per il nuovo teatro Il Ferruccio non potrà essere effettuata prima. L’iter istituzionale è già partito con tavoli specifici ai quali si sono seduti in queste settimane la prefettura di Firenze con la Difesa civile, l’Arma del Genio dell’esercito italiano, il Comune di Empoli e i vertici delle forze dell’ordine. Data la delicatezza della situazione, la centralità della zona e le dimensioni del reperto la rimozione richiederà, infatti, un procedimento speciale affidato a esperti che arriveranno appositamente a Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it