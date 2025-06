Ora nasce il videogame Ponte fra passato e futuro

Ora nasce un innovativo ponte tra passato e futuro: un videogioco dedicato al Gioco del Ponte, creato dall’hub Rjc Soft di Pisa. Con un design arcade anni ’80 ispirato al carrello originale, il gioco coinvolge i visitatori dell’esposizione permanente di Palazzo Gambacorti, lasciandoli vivere l’emozione della sfida tra le due parti storiche. A seconda delle scelte di squadra, si aprono scenari coinvolgenti e avvincenti che renderanno indimenticabile questa esperienza interattiva.

Un videogame sul Gioco del Ponte. E' la nuova creazione, nata nell'hub creativo dell'azienda pisana Rjc Soft, che farà divertire i futuri visitatori dell'esposizione permanente a Palazzo Gambacorti. E' stato realizzato con un cabinato arcade in stile anni '80 ispirato dal carrello del Gioco del Ponte. Ciascun giocatore sceglie la Parte (Mezzogiorno o Tramontana) e la squadra (una tra le 12 Magistrature), dopodiché ha inizio la sfida. A seconda della pressione e della rapidità di utilizzo dei pulsanti del videogioco, il carrello rappresentato sullo schermo si muoverà da un lato o dall'altro. Chi farà cadere la bandierina avversaria, proprio come nel vero Gioco del Ponte, avrà vinto la sfida.

