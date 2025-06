Ora è ufficiale | il Comune avvia la procedura per togliere le concessioni alla Spal

Ora è ufficiale: il Comune di Ferrara ha avviato la procedura di revoca delle concessioni allo stadio Paolo Mazza e al Centro sportivo ‘G.B. Fabbri’, attualmente in uso alla Spal. Questa decisione rappresenta un passo importante nel futuro della città e del suo patrimonio sportivo, aprendo nuovi scenari e opportunità per la comunità. La partita è aperta: cosa cambierà ora per la società e i tifosi?

Spal, il Comune apre agli investitori. E toglie le concessioni di stadio e centro sportivo - Nella giornata di giovedì 19, il Consiglio Federale della FIGC ha deciso di escludere la Spal dal campionato di Serie C per la stagione 2025/2026, scuotendo il cuore sportivo della città.

SPAL FUORI DALLA SERIE C: IL COMUNE PREPARA IL FUTURO. NELLA PROSSIMA SETTIMANA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI. Ferrara, 20 giugno 2025 Il Comune di Ferrara interviene sulla situazione della

