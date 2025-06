Ora è più veloce trovare lavoro tramite agenzia | due candidati su cinque occupati entro un mese

Sempre più spesso chi si affida alle agenzie per trovare lavoro riesce a inserirsi nel mercato in tempi più rapidi, con due candidati su cinque già occupati entro un mese. Tuttavia, mentre la soddisfazione generale è elevata grazie a salari competitivi e sistemi di welfare, emergono timori riguardo alle prospettive di crescita professionale. Questa dinamica sta ridefinendo i percorsi di carriera nel panorama lavorativo odierno.

Roma, 24 giugno 2025 – Si dichiarano in generale più soddisfatti del proprio lavoro e della relazione con l’impresa in cui stanno lavorando, apprezzano il livello salariale e il sistema di welfare integrativo, ma soffrono la percezione di minori prospettive di carriera: è questo il ritratto dei lavoratori tramite agenzia che emerge nel confronto con i dipendenti a tempo indeterminato direttamente assunti dall’azienda. Sempre più spesso chi si rivolge alle agenzie è in cerca di migliori opportunità di lavoro (38%). I dati sono estratti dalla ricerca condotta da Ipsos per Assolavoro, l’Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro, sul mercato del lavoro in Italia e sul ruolo delle agenzie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net