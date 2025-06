Ops Mps-Mediobanca in arrivo via libera BCE avvio 8 o 15 luglio nodo soglia minima a 66,67%; obiettivo chiusura entro agosto

L’atteso via libera della BCE all’ops di MPS e Mediobanca apre nuove prospettive di mercato, con l’obiettivo di chiudere entro agosto a 160. Nel frattempo, l’indagine della Procura di Milano su presunti accordi tra grandi attori finanziari rende il quadro ancora più complesso. La trasparenza di Banca Akros si confronta con le incertezze di un clima economico in evoluzione: come si svilupperanno queste dinamiche cruciali nei prossimi mesi?

Prosegue l'indagine della Procura di Milano sulla cessione del 15% di Mps del novembre 2024 per ipotesi aggiotaggio; sotto verifica presunti accordi tra Banco Bpm, Anima, Delfin e Caltagirone, Banca Akros respinge le accuse e difende trasparenza dell'operazione L’offerta pubblica di scambio d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ops Mps-Mediobanca, in arrivo via libera BCE, avvio 8 o 15 luglio, nodo soglia minima a 66,67%; obiettivo chiusura entro agosto

Ok della Bce a Mps-Mediobanca; Generali, ora la contesa si sposta in Mediobanca e servirà ancora il mercato; Mps, via libera dell'assemblea all'Ops con l'86,7%. Lovaglio: «Più che pronti per nuova fase con Mediobanca».

Mps-Mediobanca, dopo l’ok della Bce l’ops è pronta a partire: i tempi dell’offerta e il nodo delle soglie - L’offerta di scambio potrebbe partire l’8 e il 15 luglio e chiudersi ad agosto. Lo riporta milanofinanza.it

Mps pronta all’Ops su Mediobanca entro luglio dopo il via libera della BCE, obiettivo chiusura entro agosto - L’offerta pubblica di scambio del Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca potrebbe partire entro la metà di luglio, con l’obiettivo di concludersi entro agosto. Scrive informazione.it