Operazione bancaria contestata restituiti 380mila euro a una risparmiatrice

Una firma sospetta su un tablet ha scatenato una disputa legale che si è conclusa con il rimborso di circa 380mila euro a una risparmiatrice di Cologna Veneta. Questo caso mette in luce l’importanza di vigilare sui processi bancari e sui rischi di operazioni non autorizzate. Scopriamo come la giustizia ha fatto luce su questa vicenda e quali sono le implicazioni per clienti e istituti finanziari.

Una somma di circa 380mila euro è stata restituita nei giorni scorsi a una risparmiatrice di Cologna Veneta a seguito di un’operazione bancaria contestata per assenza di autorizzazione valida. Al centro della vicenda vi è una controversa firma apposta su tablet all’interno della filiale di una. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Operazione bancaria contestata, restituiti 380mila euro a una risparmiatrice

In questa notizia si parla di: operazione - bancaria - contestata - 380mila

Germania, maxi operazione contro i "cittadini del Reich" - In Germania, una maxi operazione ha portato all'arresto di quattro leader di un movimento estremista che sostiene l'esistenza dell'Impero tedesco del 1871.

Operazione bancaria contestata, restituiti 380mila euro a una risparmiatrice.

Mancata segnalazione di "operazioni sospette" contestata dalla Finanza a tre dirigenti di banca - non era stata informata la Banca d'Italia come previsto dalla normativa antiriciclaggio Varese, 19 marzo 2015 - Riporta ilgiorno.it

Disconoscimento operazioni bancarie: l’onere della prova - Tutela dei correntisti e del principio dell’onere probatorio per operazioni bancarie disconosciute: una recente pronuncia dell’ABF di Palermo. Si legge su diritto.it