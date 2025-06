Operai in nero e violazioni delle misure di sicurezza | denunciati 5 imprenditori

Operai in nero e violazioni delle misure di sicurezza rappresentano un grave rischio per la nostra comunità, e le recenti denunce dei carabinieri dimostrano che la legalità non può essere trascurata. Cinque imprenditori sono stati segnalati per aver ignorato le normative, mettendo a repentaglio vite umane e la correttezza del mercato. Questa operazione invia un chiaro messaggio: la tutela dei diritti dei lavoratori e la sicurezza nei cantieri sono una priorità assoluta.

Cinque denunce nei confronti di altrettanti imprenditori per violazione delle normative in materia di sicurezza nei cantieri e di ingaggio dei lavoratori. È il bilancio di un'operazione di controllo dei carabinieri del nucleo tutela lavoro del comando provinciale tra Agrigento, Menfi, Grotte e.

In questa notizia si parla di: imprenditori - sicurezza - operai - nero

