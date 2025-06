One Piece torna a Milano!

Ciurma, portando l’avventura direttamente nel cuore della città. Un’occasione imperdibile per tutti i fan e gli appassionati di One Piece di vivere un’esperienza immersiva e indimenticabile, dove realtà e fantasia si intrecciano in un panorama urbano unico nel suo genere. Preparati a lasciarti conquistare dal fascino dei pirati e a scoprire tutte le sorprese pensate per te!

Dopo il travolgente successo dello scorso anno in Corso Como per i festeggiamenti del 25° anniversario, One Piece torna a stupire Milano con un’iniziativa unica: per la prima volta le iconiche vetrine della Rinascente di Piazza Duomo saranno interamente brandizzate con le ambientazioni e i personaggi del celebre e amatissimo anime giapponese, regalando ai passanti un’immersione nel mondo di Monkey D. Rufy e della sua ciurma. Dal 8 al 21 luglio, One Piece conquisterà lo store milanese accogliendo i visitatori con una scenografia mozzafiato delle vetrine esterne. Scale mobili e ascensori brandizzati condurranno i fan e i consumatori a visitare il piano -1 dello store dove sarà possibile acquistare prodotti ONE PIECE di Bandai e Toei Animation in un pop-up corner dedicato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

