Ondate di calore nelle Marche termometro a 40° Occhio agli anziani

Le Marche sono sotto il caldo torrido: ieri abbiamo raggiunto temperature record di 35-36°C, con picchi di 40,176°C a Colleponi di Genga. In questo clima estremo, è fondamentale proteggere le fasce più vulnerabili, soprattutto gli anziani. Restate vigili e adottate tutte le precauzioni necessarie per affrontare al meglio questa ondata di calore, perché la loro sicurezza è la nostra priorità.

ANCONA Già ieri siamo arrivati a 35-36° C in diverse località delle Marche, con il picco registrato a Colleponi di Genga, nell?entroterra fabrianese, alle tre di pomeriggio,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ondate di calore nelle Marche, termometro a 40°. Occhio agli anziani

In questa notizia si parla di: marche - ondate - calore - termometro

Tenetevi forte, il termometro sfiorerà i 40 gradi nelle Marche: ecco quando e in quali zone. Il bollettino con le ondate di calore - Tenetevi forte: nelle Marche si avvicina un’ondata di calore che farà salire i termometri fino a sfiorare i 40°C.

Leggo che in Spagna sono già state diramate allerte per le ondate di calore, con temperature previste fino a 40°, mentre in Italia si supereranno i 30° entro la settimana. Come ogni anno, è probabile che si contino vittime, e che in molte zone si renda necessari Vai su Facebook

Tenetevi forte, il termometro sfiorerà i 40 gradi nelle Marche: ecco quando e in quali zone. Il bollettino con; Tenetevi forte, il termometro sfiorerà i 40 gradi nelle Marche: ecco quando e in quali zone. Il bollettino con; Tenetevi forte, il termometro sfiorerà i 40 gradi nelle Marche: ecco quando e in quali zone. Il bollettino con.

Ondate di calore nelle Marche, termometro a 40°. Occhio agli anziani - 36° C in diverse località delle Marche, con il picco registrato a Colleponi di Genga, nell’entroterra fabrianese, alle tre di ... Riporta corriereadriatico.it

Tenetevi forte, il termometro sfiorerà i 40 gradi nelle Marche: ecco quando e in quali zone. Il bollettino con le ondate di calore - ANCONA Preparatevi a sopportare caldo e afa, perché il termometro nei prossimi giorni è destinato a salire anche nelle Marche avvicinandosi addirittura ai 40° C nelle aree ... corriereadriatico.it scrive