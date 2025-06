Ondata di calore due giorni con il bollino giallo a Genova | le previsioni

L'ondata di calore si fa sentire a Genova con due giorni consecutivi di bollino giallo, segnalando temperature elevate e rischi per la salute. La protezione civile invita a restare al riparo nelle ore più calde, idratarsi adeguatamente e adottare precauzioni per evitare incidenti. Prepariamoci a vivere questa ondata nel modo più sicuro possibile, seguendo le raccomandazioni per proteggere noi stessi e i nostri cari.

Torna il bollino giallo, questa volta per due giorni consecutivi, a Genova. È stato emesso per mercoledì 25 e giovedì 26 giugno 2025, la protezione civile raccomanda di non uscire nelle ore più calde, di consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e.

Allerta caldo a Genova: il primo bollino giallo dell'estate invita alla massima attenzione. Le temperature, sia reali che percepite, sono in rialzo già da oggi, mercoledì 18 giugno 2025, mettendo a dura prova cittadini e visitatori.

