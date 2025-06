Ondata di calore arriva il caldo africano

L’Italia si prepara ad affrontare la conseguenza più aspra dell’estate: il caldo africano che, nelle prossime ore, farà salire le temperature fino a 42 gradi in Sardegna, Puglia e Basilicata. Un’ondata di calore intensa e prolungata che metterà alla prova il nostro benessere e le strutture. Come affrontare questa situazione, e quali precauzioni adottare? Scopriamolo insieme.

È arrivata in queste ore la lunga ondata di caldo africano che interesserà per diversi giorni tutta l’Italia con punte anche di 42 gradi in Sardegna, Puglia e Basilicata. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ondata di calore, arriva il caldo africano

Prima ondata di caldo africano. Giuliacci dà le date: "Preparatevi al peggio" - L'estate è alle porte e con essa arriva la prima ondata di caldo africano. Il colonnello Giuliacci avverte: preparatevi a picchi di 35-37 gradi! Mentre il clima si fa rovente, il trend globale del riscaldamento continua a innescare situazioni meteorologiche estreme.

