On air lo spot delle Fs che racconta l' emozione di essere italiani

Roma, 24 giu. (askanews) - "L'emozione di essere italiani". Questo è il titolo della nuova campagna istituzionale di Fs, in onda con una pianificazione multicanale su Tv, cinema, digital e social. Alla proiezione in anteprima del nuovo spot, che si è svolta a Roma nella cornice di Piazza di Pietra, sono intervenuti il presidente del Gruppo Fs, Tommaso Tanzilli, l'amministratore delegato e direttore generale, Stefano Antonio Donnarumma e il chief corporate affairs, communication e sustainability officer, Giuseppe Inchingolo. Lo spot vuole raccontare l'impegno del gruppo per la trasformazione infrastrutturale del paese, attraverso gli uomini che lo compongono come spiega Donnarumma: "il messaggio è quello di essere un gruppo che da 120 anni contribuisce allo sviluppo di questo paese.