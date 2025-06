Omicidio stradale | 27enne indagata | In retromarcia ad alta velocità

Una tragica tragedia scuote la comunità di Poggio alla Lastra: un incidente stradale fatale ha portato alla perdita di Gabriele Nuzzolo, giovane politico e consigliere comunale. Le indagini si concentrano su un’auto in retromarcia ad alta velocità, un episodio che solleva molte domande sul rispetto delle norme e sulla sicurezza stradale. Il caso si sviluppa, mentre si cercano risposte per fare giustizia e prevenire future tragedie.

Si iniziano a delineare e a chiarire i contorni del tragico incidente nel quale, sabato sera, ha perso la vita Gabriele Nuzzolo. Il segretario del circolo Pd di Santa Sofia e consigliere comunale al suo terzo mandato, che in luglio avrebbe compiuto 34 anni, è morto sul colpo travolto da un suv domenica sera, intorno alle 19, piombato sulle panche di legno del Chioschetto di Poggio alla Lastra, frazione in Comune di Bagno di Romagna, nella vallata del Bidente, a poca distanza da Santa Sofia. Alla guida del Range Rover c’era una 27enne di Rimini che risulta indagata per omicidio stradale, come atto dovuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio stradale: 27enne indagata: "In retromarcia ad alta velocità"

