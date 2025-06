omicidio paolo stasi ergastolo per concorso in omicidio per il 24enne christian candita

Un'altra tragica pagina si scrive nel cuore di Brindisi: Christian Candita, 24 anni, condannato all’ergastolo con isolamento diurno per aver concorso nell’omicidio di Paolo Stasi. La vicenda, che ha sconvolto la comunità di Francavilla Fontana, segnala ancora una volta le drammatiche conseguenze della violenza. La giustizia ha fatto il suo corso, ma il dolore rimane vivo. Per l’uccisione di Paolo, è stato condannato anche un minorenne, Luigi Borraccino.

La Corte d'assise di Brindisi ha condannato all' ergastolo con isolamento diurno per un anno Christian Candita, di 24 anni, per concorso nell' omicidio volontario del 19enne Paolo Stasi, ucciso il 9 novembre 2022 davanti casa sua a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Per l'uccisone del giovane, è stato condannato in primo grado dal tribunale per i minorenni Luigi Borraccino che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. Quest'ultimo è ritenuto l' esecutore materiale dell'omicidio e gli è stata inflitta una pena di 20 anni di reclusione. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, Candita ha guidato l'auto per raggiungere l'abitazione della vittima.