Omicidio Paolo Stasi condannato all'ergastolo l'autista del killer 17enne esecutore del delitto

Una tragedia scuote Francavilla Fontana: Christian Candita, l’autista e complice del giovane killer, è stato condannato all’ergastolo per il brutale omicidio di Paolo Stasi, un episodio che ha sconvolto la comunità. La giustizia fa luce su una vicenda drammatica e complessa, ma ancora molte domande restano senza risposta. Scopriamo insieme i dettagli di questa dolorosa vicenda e le implicazioni che ne derivano.

È stato condannato all'ergastolo il 24enne Christian Candita, l'autista e complice del 17enne che uccise materialmente Paolo Stasi a Francavilla Fontana per un debito di droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio Paolo Stasi, ergastolo per concorso in omicidio per il 24enne Christian Candita - Un'altra tragica pagina si scrive nel cuore di Brindisi: Christian Candita, 24 anni, condannato all’ergastolo con isolamento diurno per aver concorso nell’omicidio di Paolo Stasi.

Omicidio Paolo Stasi, ergastolo per concorso in omicidio per il 24enne Christian Candita - La Corte d’assise di Brindisi ha condannato all’ ergastolo con isolamento diurno per un anno Christian Candita, di 24 anni, per concorso nell’ omicidio volontario del 19enne Paolo Stasi, ucciso il 9 n ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

